Serie A, Bologna-Napoli 3-2: Santander show al Dall’Ara

Gol e spettacolo al Dall’Ara, dove Bologna e Napoli hanno regalato al pubblico un’ultima godibile serata di Serie A, prima di dare appuntamento ai propri tifosi nella prossima stagione. Il primo tempo è tutta di marca rossoblu, specialmente a ridosso dell’intervallo. La sblocca infatti il El Ropero Santander al minuto 43, raccogliendo di testa l’invito a nozze di Rodrigo Palacio. Due minuti dopo, ecco la perla dell’ex: Blerim Dzemaili con il mirino pesca l’angolino basso di sinistra trafiggendo Karnezis. Ancelotti non ci sta e striglia la squadra negli spogliatoi e gli azzurri rispondono subito. Milik mette in seria difficoltà la difesa bolognese, ma a fare centro è Fabian Ruiz, che ritrova la rete dopo la doppietta contro l’Inter. Il gol del pari arriva grazie al solito Dries Mertens bravo a subentrare dalla panchina e a timbrare il cartellino al minuto 77 con il gol del 2 a 2. Sembra tutto pronto per il pareggio, ma a siglare il 3 a 2 finale ci pensa di nuovo Santander . L’attaccante regala così al Bologna e a Mihajlovic una vittoria prestigiosa dopo un campionato tribolato. Il Napoli invece saluta il suo pubblico con una sconfitta, sfiorando di una sola lunghezza quota 80 punti.