Serie A, all’Inter non basta Nainggolan: con la Juve è 1-1, decisivo Ronaldo

Riesce solo a metà lo sgarbo di Radja Nainggolan. Tra Inter e Juventus a San Siro finisce 1-1: il belga porta in vantaggio i nerazzurri contro i nemici di sempre, ma a mezz’ora dalla fine Cristiano Ronaldo pareggia i conti ed evita ai suoi una sconfitta una settimana dopo aver festeggiato lo scudetto. È al 7′ che i padroni di casa trovano subito il gol: botta al volo di Nainggolan da fuori area con Szczesny che sbaglia, facendo esplodere il tifo nerazzurro. Nel secondo tempo c’è ancora un ex Roma nel pareggio: bellissimo l’assist di Pjanic di tacco per Cristiano Ronaldo, che col sinistro al 62′ fredda Handanovic per l’1-1 finale. L’Inter sale a 62 punti, ora a più quattro sulla Roma.