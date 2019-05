Serie A, 3-3 show in Lazio-Bologna: segna Destro, nel finale pareggia Milinkovic-Savic

Gol e spettacolo nel Monday night tra Lazio e Bologna. All’Olimpico finisce 3-3 in una partita in cui succede di tutto: i biancocelesti, freschi vincitori della Coppa Italia e quindi già qualificati alla prossima Europa League, vanno in vantaggio con Correa. Nella ripresa nel giro di due minuti la squadra di Mihajlovic la ribalta: prima Poli, poi l’ex romanista Destro fanno 2-1. Ma Immobile e compagni non si arrendono: Bastos con un gran gol realizza il 2-2, ma solo quattro minuti dopo Orsolini riporta in vantaggio i rossoblù. All’80’ ci pensa Milinkovic-Savic su punizione regala un punto a Inzaghi. Il pareggio sta bene anche al Bologna, che così si tira fuori dalla lotta per non retrocedere a 90′ dalla fine.