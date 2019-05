Serie A, 1-1 nel derby di Torino: Ronaldo spegne i sogni Granata

Il derby della Mole finisce 1-1. Il Torino passa in vantaggio nel primo tempo con la rete di Lukic, ma nei minuti finali viene raggiunto dalla Juventus grazie al gol di Ronaldo. Rete che spegne i sogni Granata che per più di 80 minuti avevano agganciato l’Atalanta nella zona Champions League, in attesa poi delle sfide di domenica tra bergamaschi e la Lazio e tra Roma e Genoa. Il pareggio, invece, proietta la squadra di Mazzarri al 6° posto con 57 punti, uno sotto i giallorossi.