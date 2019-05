Obiettivo decimo posto. A ribadirlo nella conferenza stampa di presentazione della sfida con la Roma è stato lo stesso Roberto De Zerbi, che di mollare il piede dall’acceleratore non ha nessuna voglia. Il tecnico neroverde domani sera alle 20.30 dovrà però rinunciare a Stefano Sensi, operato per una frattura dello scafoide. Il regista non è stato convocato, al pari di Peluso. Out anche Bourabia per squalifica.