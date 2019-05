Roma-Juventus, Allegri sorride: tornano disponibili Dybala, Bentancur e Can

Una stagione complicata, quella della Juventus, anche e soprattutto dal punto di vista degli infortuni. Una questione più volte sottolineata da Allegri, che può accomunare sia l’annata giallorossa sia quella bianconera. Il tecnico livornese può però tirare un sospiro di sollievo: se da una parte infatti Ranieri potrà contare sull’apporto di capitan De Rossi, Massimiliano Allegri – come riporta tuttojuve.com – riabbraccerà Emre Can, Dybala e Bentancur, ai box nell’ultimo periodo per problemi muscolari.