Ranieri, la prima conferenza al Fulham è già un cult: “Mi vedete tranquillo, ma io ribalto i tavolini…”

“Ve state ad attaccà al fumo della pipa”. Bastarono poche frasi a Claudio Ranieri per entrare nella storia dopo aver vinto un derby. Goduria romanista allo stato puro, il tecnico di San Saba sapeva come rendere felici i propri tifosi. L’impresa con la Roma è rimasta solo un sogno, ma la vita ha saputo ricompensare sir Claudio. Adesso Ranieri è tornato in Premier League, dove sarà per sempre un eroe grazie al suo Leicester. E per la nuova sfida targata Fulham si è presentato con una conferenza stampa che è già un cult. ” “Voi mi vedete sempre con il sorriso sulle labbra, ma nello spogliatoio non sono sempre così. Dipende da quello che succede. E certe volte se mi arrabbio sono capace di ribaltare i tavolini, mi è successo al Chelsea – ha detto alla vigilia del match con il Southampton, in programma oggi alle 16 -. Le vitamine volavano dappertutto, boom, boom, boom, ho fatto un casino! A volte mi diverto in quel che faccio, altre sono molto molto severo. Certo, voi non mi avete mai visto in quella versione. Mai. Ma i miei calciatori mi conoscono molto bene”. Oggi Craven Cottage farà la sua conoscenza e sicuramente sarà un giorno felice. La salvezza del Fulham passa dalle sue mani, e lui sa come si fa.