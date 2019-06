Non ci sarà un ex allenatore della Roma sulla panchina del Siviglia. Nella lista dei papabili eredi di Caparros c’erano infatti sia Eusebio Di Francesco che Rudi Garcia, ma la scelta di Monchi si è rivolta altrove: come riporta Marca è stato trovato l’accordo con l’ex commissario tecnico della nazionale spagnola e del Real Madrid Julen Lopetegui. L’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni visto lo shock della notizia della morte di Reyes.