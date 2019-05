Mourinho, offerta dalla Scozia: il Celtic ci prova, lui ci pensa

Mourinho vuole tornare in pista. Nell’attesa che panchine più blasonate facciano l’affondo decisivo, da altri Paesi si registrano tentativi per accaparrarsi l’allenatore portoghese: l’ultimo in ordine è quello del Celtic di Glasgow, che secondo Sky Sport avrebbe presentato un’offerta a Jorge Mendes. E a sorpresa Mourinho non avrebbe subito rifiutato, iniziando a riflettere anche sulla possibilità di rilanciarsi in un campionato minore pur di vincere dei trofei. In Scozia avrebbe vita facile abbastanza facile nella Scottish Premiership e dovrebbe poi cercare di migliorare il percorso. in Champions League.