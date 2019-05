Monchi: “Di Francesco non verrà al Siviglia”

Di Francesco non sarà il prossimo allenatore di Siviglia. Dopo averlo già preannunciato nelle scorse settimane, è arrivata la definitiva parola fine alla trattativa che avrebbe potuto ricomporre la coppia con Monchi. Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore sportivo spagnolo a margine del congresso degli allenatori che si sta svolgendo a Siviglia in occasione della finale di Coppa del Re: “Sicuramente non verrà qui”, le parole riportate dai media spagnoli. I due, dopo averlo fatto a Trigoria, non torneranno a lavorare insieme.