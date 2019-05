Milan, ora è ufficiale: Gattuso non è più il tecnico dei rossoneri

Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Milan. La notizia era già nell’aria da diverse ora, ma solo nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale del club rossonero: “AC Milan e Gennaro Gattuso annunciano di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto professionale come allenatore della Prima Squadra. Il Milan ringrazia Gennaro Gattuso per aver guidato la squadra negli ultimi 18 mesi. Rino è subentrato alla guida del Club in un momento difficile, migliorando la performance della squadra e portando il Club al più alto punteggio in classifica dalla stagione 2012/13“.