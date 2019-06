Milan, Maldini ha scelto Massara: lo vuole come nuovo direttore sportivo

Maldini punta su Ricky Massara. Dopo aver incassato il “no” da parte di Igli Tare che ha scelto di continuare alla Lazio, il direttore tecnico ed ex bandiera del Milan – secondo Sky Sport – sta cercando di convincere l’ex direttore sportivo della Roma. Massara, dopo la risoluzione consensuale con il club giallorosso, è stato individuato come uno dei profili dirigenziali migliori per il nuovo corso rossonero: Maldini ha scelto lui come direttore sportivo e adesso sta trattando per il suo arrivo al Milan.