Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, allontana, almeno per stasera, le critiche. Vince 2-1 con il Bologna e tiene acceso il sogno Champions League. Queste le parole del tecnico rossonero a Sky Sport sulla corsa all’Europa: “Dobbiamo pensare a noi e recuperare le energie. Abbiamo giocatori che non si reggevano in piedi. Mancano 12 punti, non attraversiamo il nostro momento migliore e in corsa ci sono squadre come Lazio e Roma”.