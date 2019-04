Milan, deferimento UEFA: mancato il pareggio di bilancio nel triennio 2016-2018

Il Milan è stato deferito dalla Camera di Investigazione dell’Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) per non aver rispettato il pareggio di bilancio nel triennio 2016-2018, il cui esercizio totale è stato determinato dall’osservazione nella stagione in corso, quella 2018-2019. A comunicarlo è stata direttamente la UEFA, che ha fatto però sapere che il deferimento non riguarderà però la decisione presa dalla Camera Arbitrale CFCB a dicembre 2018, relativa al periodo di osservazione precedente e inerente agli esercizi negli anni 2015, 2016 e 2017. La decisione di oggi è attualmente sottoposta all’appello del TAS.