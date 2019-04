Milan, Cutrone: “Faremo di tutto per giocare la Champions League”

Patrick Cutrone, attaccante del Milan, ha parlato della corsa Champions League ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Una partita fondamentale per il quarto posto che e’ il nostro obiettivo – le parole di Cutrone –. Vogliamo qualificarci in Champions a tutti i costi, le sei partite che mancano saranno sei finali. Sarebbe bellissimo giocare la Champions e faremo di tutto per arrivarci. In questo senso la vittoria contro la Lazio ci ha aiutato mentalmente, ma non dobbiamo abbassare la guardia”.