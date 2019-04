Milan, c’è anche l’ipotesi Di Francesco in caso di addio con Gattuso

Potrebbe non essere Rino Gattuso l’allenatore del Milan la prossima stagione. I rossoneri si giocheranno con Roma e Atalanta il quarto posto in classifica che vorrebbe dire Champions League, oltre alla semifinale di Coppa Italia domani contro la Lazio. Per il prossimo anno però la società pensa ad un cambio in panchina: come riporta Affari Italiani, tra i candidati alla successione c’è anche Eusebio Di Francesco. L’ex Roma è ancora sotto contratto con il club giallorosso fino al 2020.

Dopo esser stato accostato alla panchina della Fiorentina, che invece ha scelto Vincenzo Montella per sostituire Pioli, Di Francesco potrebbe tornare ad allenare in Serie A dopo l’esonero arrivato lo scorso 7 marzo all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League contro il Porto.