Il futuro di Eusebio Di Francesco potrebbe essere ancora in Serie A. Dopo le voci su Siviglia, poi smentite da Monchi, e Milan, ora è la Sampdoria a farsi sotto per l’allenatore ancora sotto contratto con la Roma per la prossima stagione, come riporta il giornalista Alfredo Pedullà sul web.

Il favorito per la panchina blucerchiata, rimasta orfana di Giampaolo, è Stefano Pioli ma nei prossimi giorni è stato programmato un incontro con Di Francesco.