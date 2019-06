Marsiglia, Strootman: “Il presidente è stato chiaro: sono sul mercato”

Kevin Strootman potrebbe lasciare la Francia. L’ex centrocampista giallorosso ha parlato del suo imminente futuro al portale olandese voetbalprimeur.nl: “Il presidente del Marsiglia è stato chiaro ed onesto: costo troppo al club e senza le entrate della Champions non possono tenermi. Vogliono liberarsi di me, questo è il messaggio. La scorsa estate ho firmato un quinquennale e il mio cartellino è costato abbastanza, per questo chi mi vorrà dovrà sborsare una bella cifra. Preferisco essere ceduto a titolo definitivo e non in prestito”.