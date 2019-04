Marsiglia, Garcia snobba l’Italia: “Non mi manca, potrei tornarci per la pensione”

“Non mi manca l’Italia, mangio anche qui ottima pasta. Il mio futuro non è importante. Devo portare il Marsiglia il più in alto possibile in classifica, del resto non mi importa. In Italia potrei tornare per la pensione”. Con queste parole Rudi Garcia, ex allenatore della Roma e attuale tecnico del Marsiglia, chiude definitivamente alle voci di mercato che lo vedevano tra i candidati alla panchina del Milan. Il francese, esonerato dalla Roma nel 2016, è adesso quinto in classifica a 5 punti di distanza dalla zona Champions.