Olympique Marsiglia, Garcia ai saluti: arrivano le dimissioni del tecnico

A dare l’annuncio è stato lo stesso allenatore nel corso di una conferenza stampa. Rudi Garcia non sarà più alla guida dell’Olympique Marsiglia. “Ho deciso di andarmene. Ho proposto questa soluzione al presidente, che l’ha accettata. Se ascoltassi il mio istinto rimarrei, ma il buon senso e la mia ragione mi dicono che sia meglio separarsi e fermarsi ora”. Queste sono state le parole utilizzate dall’ex tecnico della Roma, che ha incontrato la stampa francese per comunicare la scelta. Alla base della decisione c’è stata probabilmente l’annata sottotono dell’OM, passato in meno di dodici mesi dalla finale di Europa League contro l’Atletico Madrid alla mancata qualificazione alle Coppe Europee.