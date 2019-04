Marotta: “La sfida con la Roma non è un match point per Champions”

Pochi minuti al fischio d’inizio di Inter-Roma, match che vale tantissimo nella corsa alla prossima Champions League. Ne ha parlato Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro. Queste le sue parole.

MAROTTA A SKY

Partita importante per l’Inter, è un match point?

No, ci sono diverse squadre in grado di arrivare a questo traguardo. Dobbiamo offrire una prestazione importante e continuare il ruolino di marcia positivo.

Cosa può fare l’Inter con la Champions acquisita? La prossima estate è quella della svolta?

Noi dobbiamo raggiungere questo traguardo, la storia e il dna della società ci obbliga a fare ogni sforzo. Il resto lo pianifichiamo con calma, è una considerazione non solo in ottica economica ma soprattutto sportiva.