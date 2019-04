Lettera dei laziali a Salvini: “La maglia va restituita ad Acerbi, la faccia sequestrare dal Prefetto”

Una lettera aperta al ministro Salvini per “ottenere che la maglia della SS Lazio contraddistinta dal numero 33 del nostro calciatore Acerbi sia restituita al suo legittimo proprietario”. Così i tifosi biancocelesti provano ad ottenere giustizia dopo il gesto antisportivo di Kessié e Bakayoko al momento del fischio finale di Milan-Lazio. I due rossoneri, dopo qualche provocazione via social tra l’ex Monaco e Acerbi, hanno mostrato alla curva milanista in segno di scherno la maglia che il difensore aveva scambiato per mettere la parola fine alla diatriba. Da subito sono nate proteste e polemiche che hanno portato alla richiesta di aiuto: “Voglia pertanto illustrissimo Ministro – si legge nella lettera firmata “I tifosi della SS Lazio 1900” e riportata da “Il Messaggero” – dare ordine al Prefetto di Milano di sequestrare, seduta stante, la maglia offesa e vituperata”.