Lecce, vittoria promozione contro lo Spezia. Dopo sette anni ritrova la Serie A

Festa grande al Via del Mare per la vittoria del Lecce 2 a 1 sullo Spezia che spedisce in Serie A la squadra allenata da Liverani. Un risultato frutto di un percorso di crescita costante partito da lontano, un collettivo che ha saputo reggere l’urto delle pressioni della serie cadetta grazie anche alla bravura del tecnico. Nel match di oggi l’impatto con la partita è stato ottimo, due gol nei primi venti minuti di gioco. Il primo siglato da Petriccione, mentre la seconda marcatura porta la firma di uno degli uomini migliori della stagione, Andrea La Mantia. Via del Mare colmo di gioia, una felicità nemmeno sfiorata dal gol dell’ex Roma Capradossi. Un gol che accorcia le distanze, ma che non cambia il risultato e soprattutto il verdetto dell’annata: il ritorno nei piani alti del calcio italiano dopo sette anni.