Lazio-Udinese, cori razzisti dei tifosi biancocelesti: “Questa banana è per Bakayoko” – VIDEO

Lazio-Milan non finisce mai. Dopo essersi sfidate in campo sono stati diversi gli strascichi che ha portato con sé la partita con Bakayoko e Kessie che hanno sfilato sotto il proprio settore esibendo la maglia di Acerbi come trofeo. Gesto che non è piaciuto ai tifosi biancocelesti che in occasione del reucupero di ieri contro l’Udinese hanno alzato dei cori razzisti proprio contro il centrocampista rossonero. “Questa banana è per Bakayoko” il coro della Nord che sta facendo il giro dei social.