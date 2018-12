Lazio, Diaconale: “L’anno scorso noi la vittima preferita del Var ma non se ne parlava”

Sono i giorni delle polemiche sul Var. L’errore di Rocchi in Roma-Inter sul mancato rigore assegnato alla Roma per il fallo di Brozovic su Zaniolo ha riaperto il dibattito sull’utilizzo della tecnologia in campo. Ne ha parlato stamattina anche Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio: “L’anno scorso siamo stati la vittima preferita del Var e non se ne è parlato tanto – ha detto a Rai Radio Uno Sport -. Ora che gli errori hanno coinvolto altre squadre le polemiche sono divampate in maniera più pesante. Il ritiro della squadra? È giusto e serve a cercare di ricompattare l’ambiente, stanno mancando le giocate di alcuni uomini chiave della nostra formazione. La situazione in classifica è ancora positiva e non c’è nulla di perso, il fatto che la squadra sia stata sorpassata dal Milan è relativo perché il campionato è ancora alla prima fase”.