Juventus, Sarri in Italia: accordo vicino. Giampaolo verso il Milan

Tutto pronto al valzer delle panchine. Le prime due big del campionato che dovrebbero sistemarsi nelle prossime ore sono la Juventus e il Milan: i bianconeri hanno lavorato ad un accordo con Maurizio Sarri che sembra definitivamente sbloccato. Il lavoro del mediatore Ramadani a Londra ha dato i suoi frutti e ora l’ex Napoli può lasciare il Chelsea dopo aver vinto l’Europa League e tornare in Serie A, nei nemici storici dei partenopei. Già nelle prossime ore Maurizio – che come riporta “La Gazzetta dello Sport” è già sbarcato in Italia – potrebbe fare tappa a Milano o Torino per gli ultimi dettagli. E sarebbe il secondo “smacco” dopo quello di Higuain.

Anche il Milan ha scelto il suo futuro: dopo l’accordo per il rinnovo di Simone Inzaghi (in pole per sostituire Gattuso), le attenzioni di Maldini e della dirigenza rossonera si sono concentrate su Marco Giampaolo. Il tecnico abruzzese è pronto a lasciare la Samp e a mettersi finalmente alla prova in un grande club.