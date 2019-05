La Juventus campione d’Italia si prepara a sfidare la Roma nel posticipo di domani sera alle 20.30 allo stadio Olimpico. C’è qualche defezione per Massimiliano Allegri, che ha annunciato che in settimana incontrerà Agnelli per decidere il futuro: salta la trasferta di Roma Leonardo Bonucci, che si unisce a Rugani, Douglas Costa e Bernardeschi. Recuperati invece Dybala, che partirà dal 1′ ed Emre Can.