Joao Mario: “Roma squadra tosta, ma siamo andati più vicini noi alla vittoria”

È una riscossa a metà. La Roma dopo le due sconfitte contro Udinese e Real Madrid trova il pareggio contro l’Inter all’Olimpico: a Keita e Icardi hanno risposto prima Under e poi Kolarov. Nel post partita tra i nerazzurri ha parlato Joao Mario. Ecco le sue parole.

JOAO MARIO A INTER TV

“Ho giocato mezzala come spesso sto facendo. Siamo andati più vicini di loro a vincere, peccato. Stasera abbiamo sempre provato a vincere, come vogliamo sempre fare. Venerdì abbiamo una gara molto difficile, ma secondo me possiamo portare a casa i tre punti. Oggi ho provato a dare il massimo, correndo e lottando, specie fuori casa contro una squadra tosta come la Roma. Ripeto: peccato non aver vinto, ci riproveremo venerdì”.