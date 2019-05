Di Biagio: “De Rossi può diventare un grande allenatore”

Luigi Di Biagio è al lavoro per preparare gli Europei con la sua Italia Under 21. In conferenza stampa, il c.t. degli azzurrini si è soffermato anche su Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Roma oggi impegnato nel Mondiale Under 20: “Lui, così come Pinamonti, doveva essere qui con noi, ma vista l’emergenza e la difficoltà con cui Nicolato stava lavorando, ho deciso, insieme a Viscidi, di dare una mano all’Under 20. Li valuterò da remoto, dalla TV. Sono stato in Polonia alla prima partita, l’obiettivo era averli qui da oggi, fortunatamente siamo andati agli ottavi e li lasceremo lì, valutandoli di gara in gara. Sanno che con loro sono molto chiaro, si stanno giocando una grandissima opportunità, hanno grosse possibilità di venire. Non soltanto loro, ci sono altri, come Scamacca e Frattesi, sotto osservazione”.

Inevitabile un commento su Daniele De Rossi: “Se vedo De Rossi allenatore? Daniele potrebbe avere un futuro da grande allenatore. Io glielo dissi quando ho fatto il ct della Nazionale maggiore: ‘ho bisogno di te dentro e fuori dal campo’. Daniele lo vedi bene dappertutto, può iniziare con i ragazzi ma poi il prima possibile deve allenare i grandi“.