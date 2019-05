Inter, Marotta conferma Spalletti: “Programmeremo il futuro con lui”

Il futuro di Antonio Conte si deciderà nelle prossime settimane. Il tecnico vuole tornare in Italia e tutte le big stanno provando a convincerlo ad accettare il proprio progetto. Tra queste anche la Roma, in attesa di una risposta dopo l’offerta fatta all’ex ct. La situazione in casa Inter potrebbe invece diventare più chiara dopo le parole di Marotta: “Con Spalletti c’è un ottimo rapporto, senza motivi di attrito. Portiamo in porto l’imbarcazione il prima possibile, poi vedremo di analizzare il programma futuro sicuramente con lui” ha detto a Dazn il dirigente nerazzurro. Un’affermazione che, se confermata, eliminerebbe dalla corsa una seria pretendente.