Antonio Cassano nei guai. L’ex talento di Bari vecchia è indagato per resistenza a pubblico ufficiale. Lo scorso anno Cassano era stato fermato per eccesso di velocità, e aveva insultato i vigili, strappando il libretto delle multe dalle mani all’agente che stava facendo la multa. La denuncia è arrivata puntuale e nei prossimi giorni il procuratore comunicherà la citazione in giudizio per l’ex giallorosso. Lo riporta Sportmediaset.