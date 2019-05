Genoa, Biraschi: “Contro l’Atalanta servirà lo stesso spirito che abbiamo avuto con la Roma”

Davide Biraschi, difensore del Genoa, ha parlato a Sky Sport del finale di stagione che vede i rossoblu impegnati nella corsa alla salvezza. Queste le sue parole: “Contro la Roma avevamo la possibilità di chiudere la partita e conquistare punti importanti per la salvezza. Poteva arrivare la vittoria, ma contro una squadra così forte va bene anche un pareggio. Sanabria? Tonny si è scusato subito con tutta la squadra. Io gli ho detto che non c’era stato nessun problema. Lui si è preso la responsabilità di tirare un rigore pesante, ma chi non lo calcia non lo sbaglia“. Infine il difensore romano si è proiettato al prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta: “In questo momento è la squadra peggiore da incontrare, li abbiamo studiati e ci stiamo preparando bene alla partita. Se andiamo a Bergamo con questo spirito combattivo che abbiamo avuto contro la Roma, sicuramente faremo una grande prestazione”.