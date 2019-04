Gattuso: “Difficile difendere il quarto posto giocando così”

Alla vigilia di un delicatissimo Torino-Milan ha parlato in conferenza stampa Gennaro Gattuso, per presentare quello che sarà un bivio fondamentale per la corsa Champions del Diavolo. Davanti a sé i rossoneri troveranno una squadra in forma, che sarà spinta dal pubblico del Grande Torino per continuare a coltivare il sogno europeo. E sull’Europa si è concentrato anche Gattuso, che si è esposto in questi termini senza nascondersi:

“Vedendo le ultime partite non credo che riusciremmo a difendere il quarto posto. Pensavamo forse di essere usciti dalla crisi dopo le partite con Juve e Lazio e adesso dobbiamo fare di tutto per restare uniti e chiuderci a riccio. A fare la differenza sarà la voglia di saper soffrire, di stare lì su ogni pallone. Ma tutte le squadre sono in difficoltà in questo finale di campionato. Se vinciamo con il Toro può tornare il sorriso, ma poi mancheranno altre 4 partite. Dobbiamo farci trovare pronti per la gara di domani“.