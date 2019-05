Gasperini: “Vincere sarà fondamentale per allontanare Roma e Milan”

Una Dea che vede il traguardo della Champions League. E con lei il suo allenatore. E’ apparso infatti concentrato sull’obbiettivo Giampiero Gasperini che, nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa, ha voluto compattare ancor di più il gruppo, lanciare la sfida alla sua ex squadra e parlare soprattutto del sogno europeo:

“Domani sarà decisiva per l’Europa League, è fondamentale. Se vinci vai a 6 punti da Roma e Milan. Le partite diventano dure. La squadra non si è mai creata alibi per quanto riguarda le partite ravvicinate. Siamo passati sopra a tutto. Anche giocare a Reggio crea un po’ di disagio, giocare in casa è importante. La costruzione dello stadio è una cosa straordinaria, ma si pensa solo al campionato. Da qualche mese abbiamo spostato gli obiettivi. Man mano si è creata la possibilità di giocare per la Champions. Queste occasioni sono state create durante le settimane. Queste ultime partite di campionato possono portare ad un obiettivo importante. La concentrazione è massima sulla serie A, poi domenica parleremo della Coppa Italia. Manca da tantissimi anni, ma parliamo del campionato“.