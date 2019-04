Fiorentina, è Montella il dopo-Pioli: si va verso l’accordo

Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. In giornata l’ormai ex tecnico viola si è dimesso e il club toscano si è messo subito alla ricerca di una guida per chiudere la stagione. Nelle ultime ore, come riporta Sky Sport, è balzato in testa il nome di Vincenzo Montella: l’accordo sembra a un passo, ma decisive saranno le prossime 24 ore ma si parla già di un contratto fino a giugno 2020. L’altro profilo vagliato dai dirigenti della Fiorentina è Roberto Donadoni: potrebbe essere beffato, quindi, Eusebio Di Francesco.