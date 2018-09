Europa League, buona la prima per la Lazio contro l’Apollon. Alle 21 tocca al Milan

La tre giorni di coppe si chiude con il giovedì d’Europa League. In campo, delle italiane, vanno Lazio e Milan. I biancocelesti nel match delle 18.55 allo stadio Olimpico hanno affrontato e battuto per 2-1 l’Apollon conquistando i primi tre punti del girone dove sono presenti anche Marsiglia e Francoforte. A segno Luis Alberto nel primo tempo e Immobile nella ripresa su calcio di rigore. Finale comunque thriller con gli ospiti che dimezzano lo svantaggio grazie alla rete di Zelaya, ma non è abbastanza per trovare il pareggio nei minuti di recupero. Terzo risultato positivo per la squadra di Simone Inzaghi che il 29 settembre affronterà la Roma nel derby.

Alle 21, invece, sarà la volta del Milan con l’esordio in trasferta contro il Dudelange.