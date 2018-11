Europa League, Lazio ko 2-0 in casa dell’Apollon Limassol. Altra batosta per Garcia

Dopo la vittoria del Milan, l’altra italiana in campo stasera non riesce a bissare. La Lazio cade sul campo dell’Apollon Limassol con il risultato di 2-0: decisivi i gol di Falpalà al 31′ (in rovesciata) e di Markovic nel finale. Sconfitta ininfluente per i biancocelesti, che erano già qualificati ma salutano la possibilità di vincere il girone. Nell’altro match, infatti, l’Eintracht prende a schiaffi il Marsiglia di Garcia (1 punti in 5 partite) e sale a +6 sulla Lazio: i tedeschi vincono 4-0 con due autogol. La squadra di Inzaghi non gioca una bella partita, con una squadra imbottita di riserve ad eccezione di Acerbi: in campo dal 1′ sono scesi anche Caicedo e Correa, mentre i big come Immobile, Milinkovic, Radu e Luis Alberto sono rimasti a Roma.

TUTTI I RISULTATI DELLE 21:

Chelsea-PAOK 4-0: 27’ e 37’ Giroud (C), 60’ Hudson-Odoi (C), 77’ Morata (C)

Rangers-Villarreal 0-0

Eintracht-Marsiglia 4-0: 1’ e 68’ Jovic (E), 17’ aut. Luiz Gustavo (E), 62’ aut. Sarr (M)

Apollon Limassol-Lazio 2-0: 31’ Falpalà (A), 81’ Markovic (A)

Sarpsborg-Besiktas 2-3: 1’ Muhammed (S), 6’ Heintz (S), 62’ e 89’ Lens (B), 66’ Vagner Love (B)

Malmo-Genk 2-2: 42’ Pozuelo (G), 53’ Paintsil (G), 65’ Lewimki (M), 67’ Antonsson (M)

Standard-Siviglia 1-0: 62’ Djenepo (St)

Jablonec-Stade Rennais 0-1: 55’ Grenier (S).