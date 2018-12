Euro 2020, Dzeko e Manolas sul cammino dell’Italia

Questa mattina a Dublino è andato in scena il sorteggio per il girone che dovrà portare a Euro 2020. L’Italia ha trovato un’urna fortunata, evitando squadre come la Germania, la Svezia, la Serbia e la Turchia. Sul cammino degli azzurri ci saranno invece i giallorossi Dzeko e Manolas, che rappresentano con Bosnia e Grecia le due insidie principali per la squadra di Mancini. Finlandia, Armenia e Liechtenstein completano il gruppo J. La fase finale degli Europei si disputerà in 12 città del continente. La partita d’esordio sarà all’Olimpico di Roma. La finale si giocherà invece a Londra.