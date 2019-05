Diritti Tv, Mediapro ci prova ancora: assalto al bando per il triennio 2021-24

Mediapro torna alla carica e punta la Serie A. Come riporta l’Ansa, il gruppo spagnolo è pronto a un nuovo approccio con la Lega dopo i tentativi di quest’estate. Obiettivo: conquistare il bando dei diritti tv del 2021-24.

Il canale tematico era il cuore del piano con cui il colosso audiovisivo aveva partecipato all’ultima asta, salvo poi perdere la partita dei diritti tv 2018-21 (poi assegnati a Sky e Dazn) per non aver presentato in tempo le fideiussioni richieste. I 64 milioni di euro di caparra versati all’epoca da Mediapro sono ancora nelle casse della Lega e non è escluso che rientrino nella nuova proposta.