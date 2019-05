Dalla Spagna, rivoluzione Monchi: c’è sempre Di Francesco per il Siviglia

E’ sempre l’ex allenatore della Roma Eusebio Di Francesco uno dei principali indiziati per la prossima panchina del Siviglia. Secondo quanto riferisce il portale del quotidiano Marca, il tecnico abruzzese sarebbe in cima alla lista dei desideri del diesse Monchi, insieme ad un altro italiano come Stefano Pioli e alla vecchia conoscenza romanista Rudi Garcia. Una rivoluzione, quella che porterà avanti l’ex direttore sportivo giallorosso, che investirà prima di tutto la panchina, con la posizione di Caparrós sempre più in bilico.