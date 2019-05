Coppa Italia, trionfa la Lazio: Atalanta battuta 2-0 in finale, decidono Milinkovic-Savic e Correa

La Lazio vince la Coppa Italia. All’Olimpico i biancocelesti battono 2-0 in finale l’Atalanta di Gasperini e riportano a casa il trofeo dopo l’ultimo successo del 2013: a “stappare” la partita un gol all’82’ di Milinkovic Savic, che aveva iniziato in panchina la partita ma che era subentrato solo tre minuti prima a Luis Alberto. Al 90′ poi il raddoppio in contropiede di Correa, che con i bergamaschi riversati in attacco trova una prateria prima di saltare Gollini e far esplodere la Curva Nord.

L’Atalanta recrimina per un rigore negato per un tocco di mano che sembrava evidente di Bastos, che Inzaghi ha visto in difficoltà e ha sostituito al 36′ del primo tempo. Con questo risultato la Lazio guadagna l’accesso automatico all’Europa League, indipendentemente dal risultato finale in campionato.