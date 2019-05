Coppa Italia, scontri tra tifosi laziali e polizia fuori l’Olimpico: a fuoco auto dei vigili – FOTO

Comincia malissimo la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Già un’ora e mezza prima del fischio d’inizio sono scoppiati i primi incidenti fuori dallo stadio Olimpico, in zona Ponte Milvio: alcuni ultras hanno assaltato i vigili urbani, ferendone due e dando alle fiamme una delle loro automobili. I due vigili – riporta il Corriere della Sera – sono stati entrambi trasportati in ospedale per intossicazione da fumo e uno per una ferita all’orecchio. Sono stati colti di spalle mentre risalivano in auto e quando è iniziato il lancio di bottiglie e oggetti si sono chiusi in auto. Poi gli ultras hanno lanciato dei fumogeni, scatenando le fiamme che hanno parzialmente distrutto vettura. Immediata la reazione delle forze dell’ordine che hanno caricato i tifosi più violenti cercando di farli disperdere.