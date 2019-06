Copa America finita per Muriel, lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro

Questa notte l’esordio in Copa America della Colombia contro l’Argentina. Il primo match ha fatto registrare un netto 2-0 in favore degli uomini di Queiroz. Prima Roger Martinez, poi Zapata affondano la squadra capitanata da Messi. Non solo rose e fiori per i vincenti, però, che perdono Luis Muriel. Il centravanti in prestito alla Fiorentina dal Siviglia e accostato in questi ultimi giorni anche alla Roma, ha riportato una lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Competizione dunque finita per l’attaccante.