Chelsea, Rudiger torna a Roma: operazione al menisco a Villa Stuart – FOTO

Stagione finita per Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, tornato a Roma per operarsi a Villa Stuart. L’intervento era necessario dopo la lesione al menisco accusata domenica scorsa nel corso del match con il Manchester United. Uno stop che costringerà l’ex giallorosso a saltare gli ultimi 2 match di Premier e la semifinale di Europa League con l’Eintracht.

Operazione perfettamente riuscita ed eseguita dal professor Pier Paolo Mariani: “Un peccato non essere in grado di aiutare i miei compagni in questo finale di stagione, ma l’intervento è andato bene e sono tornato positivo. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno e un ringraziamento speciale al professor Mariani e alla sua equipe”.