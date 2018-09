Manchester City-Lione non verrà ricordata solo per il sorprendete 2-1 dell’OL all’Etihad Stadium, ma anche per il saluto romano di un tifoso francese sugli spalti. Come riporta ol.fr con un comunicato ufficiale, sarebbe stato già identificato il protagonista di tale gesto che verrà escluso a vita dalle gare che si svolgeranno nello stadio di Groupama e in trasferta.