Champions League, rimonta Tottenham e finale: vince 3-2 con l’Ajax

Arriva anche il secondo verdetto delle semifinali di Champions League: il Tottenham raggiunge il Liverpool in finale. Dopo l’1-0 dell’andata in favore dell’Ajax, la squadra di Ten Hag perde 3-2 in casa mancando la qualificazione. Tanti i brividi, però, alla Johan Cruijff Arena con il doppio vantaggio grazie alle reti di de Ligt e Ziyech nel primo tempo. La ripresa è a forti tinte Spurs con la tripletta di Lucas Moura che manda in paradiso Pochettino. Appuntamento ora il 1 giugno al Wanda Metropolitano per la finale tra Tottenham e Liverpool.