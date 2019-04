Champions League, il Liverpool ipoteca la semifinale. Gioia Tottenham nel derby

Si è conclusa la prima serata di Champions League dedicata all’andata dei quarti di finale. In campo tre inglesi su quattro, con Liverpool-Porto e il derby tra Tottenham e Manchester City. I Reds fanno un passo avanti sostanzioso verso la semifinale, battendo 2-0 i giustizieri della Roma: a decidere le reti di Keita e Firmino, arrivate nello spazio di 20 minuti. Partita vibrante, anche con pochissime occasioni, nel nuovo stadio del Tottenham, che ha visto la prima partita europea della sua storia. Dopo un rigore parato da Lloris ad Aguero (assegnato grazie all’intervento del Var) nel primo tempo, nella ripresa sblocca il gol di Heung-Min Son. Il coreano manda in estasi gli Spurs e regala un vantaggio importantissimo in vista del ritorno. Domani sera Manchester United-Barcellona e Ajax-Juventus.