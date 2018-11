Con la doppia sconfitta contro la Roma hanno quasi detto addio alle speranze di qualificazione in Champions. Il CSKA Mosca, però, si rimette in carreggiata in campionato: la squadra di Goncharenko ha battuto 2-0 l’Akhmat Grozny con i gol nel secondo tempo di Magnusson (espulso nella gara in Russia contro la Roma poco prima del gol di Pellegrini) e Zhamaletdinov. La squadra di Mosca fa ripartire la rincorsa sullo Zenit primo in classifica.