Champions, Conceiçao lancia il Porto: “Se giochiamo come con la Roma possiamo passare”

Stasera la Champions League avrà le sue due altre semifinaliste. Il Porto prova a ripetere la rimonta compiuta agli ottavi con la Roma, nel ritorno contro il Liverpool. I reds hanno vinto 2-0 all’andata, ma il tecnico dei lusitani Sergio Conceiçao è positivo: “Abbiamo 2 gol di svantaggio contro un avversario molto forte in attacco. Attualmente la migliore squadra del mondo. Non c’è motivazione più grande come quella di ottenere una storica rimonta. Dobbiamo essere una squadra forte in difesa e in attacco. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto in casa contro il Lipsia l’anno scorso o quest’anno contro la Roma nella gara di ritorno. Se saremo a quel livello, potremo creare delle difficoltà al Liverpool“.