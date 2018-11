Brutte notizie per il Cagliari, che perde Lucas Castro a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. L’argentino dovrà stare fuori dal campo per diversi mesi e salterà dunque il match con la Roma del prossimo 8 dicembre. Un brutto infortunio rimediato durante allenamento di ieri in vista della sfida di campionato di questa sera contro il Torino. Le iniziali sensazioni negative sono state confermate oggi dai controlli effettuati a Villa Stuart.